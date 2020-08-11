Депутат Верховной Рады Украины от партии «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко зарегистрировал в парламенте постановление о непризнании итогов президентских выборов в Белоруссии. Об этом он написал 11 августа в своем Telegram-канале

«Друзья, мы с вами! Держим строй! Свобода близко!» — написал украинский депутат.

В оппозиционном белорусском Telegram-канале NEXTA в ответ поблагодарили Гончаренко за его инициативу. Мы это проходили. Как на Украине оценивают протесты в Белоруссии © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

В голосовании на выборах президента Белоруссии, которые состоялись 9 августа, приняли участие 5 миллионов 790 тысяч человек, явка составила 84,23%. Победу в них, согласно данным ЦИК, с подавляющим преимуществом одержал действующий глава государства Александр Лукашенко.

После закрытия избирательных участков на улицах Минска и других городов страны граждане устроили массовые акции протеста против официальных результатов выборов. Военные и милиция применяли силу к гражданам, сообщалось о десятках раненых и погибшем. При этом в отношении протестующих возбуждены уголовные дела о массовых беспорядках и применении силы к представителям закона, задержаны около трех тысяч человек.