Тихановская поблагодарила избирателей за свою поддержку, отметив, что народ Белоруссии сделал свой выбор.

«У Светланы не было выбора»: в штабе Тихановской рассказали, кто вывез ее из Белоруссии
«У Светланы не было выбора»: в штабе Тихановской рассказали, кто вывез ее из Белоруссии
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«Белорусы! Я призываю вас к благоразумию и уважению закона. Я не хочу крови и насилия. Я прошу вас не противостоять милиции, не выходить площади, чтобы не подвергать свои жизни опасности. Берегите себя и своих близких», — сказала она.

Оппозиционерка зачитывала свой текст по бумаге. Это уже второе ее видеообращение за день. 

Ранее стало известно, что Тихановская покинула Белоруссию и уехала в Литву. По словам Тихановской, это был ее выбор. Накануне сообщалось, что КГБ Белоруссии предотвратило покушение на Тихановскую. 

На прошедших выборах президента, по предварительным данным, она набрала около 10% голосов. 