Тихановская поблагодарила избирателей за свою поддержку, отметив, что народ Белоруссии сделал свой выбор.
«Белорусы! Я призываю вас к благоразумию и уважению закона. Я не хочу крови и насилия. Я прошу вас не противостоять милиции, не выходить площади, чтобы не подвергать свои жизни опасности. Берегите себя и своих близких», — сказала она.
Оппозиционерка зачитывала свой текст по бумаге. Это уже второе ее видеообращение за день.
Ранее стало известно, что Тихановская покинула Белоруссию и уехала в Литву. По словам Тихановской, это был ее выбор. Накануне сообщалось, что КГБ Белоруссии предотвратило покушение на Тихановскую.
На прошедших выборах президента, по предварительным данным, она набрала около 10% голосов.