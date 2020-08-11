Светлана Тихановская, занимающая второе место на выборах президента Белоруссии, 11 августа записала новое видеообращение, в котором призвала протестующих больше не выходить на акции протеста. Ролик был опубликован в Telegram-канале tut.by

Тихановская поблагодарила избирателей за свою поддержку, отметив, что народ Белоруссии сделал свой выбор. «У Светланы не было выбора»: в штабе Тихановской рассказали, кто вывез ее из Белоруссии © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

«Белорусы! Я призываю вас к благоразумию и уважению закона. Я не хочу крови и насилия. Я прошу вас не противостоять милиции, не выходить площади, чтобы не подвергать свои жизни опасности. Берегите себя и своих близких», — сказала она.

Оппозиционерка зачитывала свой текст по бумаге. Это уже второе ее видеообращение за день.

Ранее стало известно, что Тихановская покинула Белоруссию и уехала в Литву. По словам Тихановской, это был ее выбор. Накануне сообщалось, что КГБ Белоруссии предотвратило покушение на Тихановскую.

На прошедших выборах президента, по предварительным данным, она набрала около 10% голосов.