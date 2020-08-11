Президент Белоруссии Александр Лукашенко явно планировал «повернуться» в сторону Запада, но после прошедших беспорядков и реакции на них услышит от Европы жесткую критику в свой адрес, уверен ведущий научный сотрудник Российского института стратегических исследований (РИСИ) Олег Неменский. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру

По его мнению, успешными прошедшие президентские выборы считать трудно.

«Во-первых, довольно сильно ухудшилась общественная атмосфера в Белоруссии. И в первую очередь надо обратить внимание не столько на активность оппозиции, сколько на настроения людей, которые голосовали за Лукашенко. Белорусизация последнего времени и открытая конфронтация с Москвой в последние месяцы сильно повлияла на их отношение к Лукашенко, к белорусской системе. Если это не будет исправлено в ближайшее время, то наверняка перемена общественных настроений станет тяжелой проблемой для нынешней власти», — отметил эксперт.

Олег Неменский: На Западе оценят жесткую риторику, которую избрал Лукашенко в отношениях с Россией © РИА Новости, Нина Зотина

«Судя по беспорядкам и по жесткой реакции на них, официальным властям в Европе, да и в Америке, придется отложить возможности улучшения отношений. В ближайшее время Белоруссия услышит довольно жесткую критику в свой адрес, особенно с европейской стороны», — считает он.

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В голосовании на выборах президента, которые состоялись 9 августа, приняли участие 5 миллионов 790 тысяч человек, явка составила 84,23%. Победу в них, согласно данным ЦИК, с подавляющим преимуществом одержал действующий глава государства Александр Лукашенко. После закрытия избирательных участков на улицах Минска и других городов страны граждане устроили массовые акции протеста против официальных результатов выборов. Военные и милиция применяли силу к гражданам, сообщалось о десятках раненых и погибшем. При этом в отношении протестующих возбуждены уголовные дела о массовых беспорядках и применении силы к представителям закона, задержаны около трех тысяч человек.