После объявления результатов выборов в Белоруссии Администрация президента Александра Лукашенко запросила телефонный разговор с украинским коллегой «с намеком на официальное поздравление с победой», но «западные партнеры» запретили это делать, сообщило информагентство APnews со ссылкой на источник в Офисе президента Украины (ОПУ) 11 августа

«После объявления ЦИК РБ результатов выборов в Беларуси, Администрация президента Лукашенко запросила телефонный разговор с Зеленским, с намеком на официальное поздравление с победой. Однако западные партнеры попросили Ермака пока не спешить с этим процессом», — цитирует агентство источник в ОПУ.

По его словам, из-за молчания украинской стороны Минск затягивает переговоры по вопросу выдачи Киеву части задержанных в Белоруссии россиян, которых Лукашенко называет представителями «ЧВК Вагнера», бывших граждан Украины.

«С большой вероятностью нашу страну будут использовать как раздражающий фактор для России в период нестабильной ситуации и протестов в Беларуси», — добавил источник.

Снова «диктатор». Американские мечты Лукашенко разбились о выборы © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк Александр Лукашенко, набравший 80,08% голосов.

Его ближайшая соперница Светлана Тихановская смогла заручиться поддержкой менее 10% голосов избирателей, однако назвала данные ЦИК сфабрикованными.

После закрытия избирательных участков на улицах Минска и других городов страны граждане устроили массовые акции протеста против официальных результатов выборов.