Отношение к Александру Лукашенко в белорусском обществе явно не улучшится, потому как общество в целом и оппозиция хотели бы видеть к себе уважение, это нормально для любой политической системы, рассказал в интервью изданию Украина.ру ведущий научный сотрудник РИСИ Олег Неменский

По словам Александра Лукашенко, участниками акций протеста в ночь после выборов президента страны, как «овцами» управляли из-за рубежа.

«Вот как раз респекта белорусской власти в отношении общества сейчас белорусам явно не хватает. Такие заявления лишь провоцируют белорусов занять более неприемлемую к власти позицию, потому что оскорблять значительную часть населения своей страны — явная ошибка для любой власти», — рассказал эксперт.

Майдан не прошел. Лукашенко удалось удержать ситуацию, но гарантий на будущее нет © РИА Новости, Илья Питалев | Перейти в фотобанк Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов избирателей. За его основного конкурента Светлану Тихановскую проголосовали 10,09% белорусов. Штаб лидера оппозиции результаты подсчета голосов не признал, сама Тихановская покинула страну.

Белорусская оппозиция, недовольная итогами выборов, второй день устраивает массовые акции протеста, вступая в столкновения с ОМОН.

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