По словам Александра Лукашенко, участниками акций протеста в ночь после выборов президента страны, как «овцами» управляли из-за рубежа.
«Вот как раз респекта белорусской власти в отношении общества сейчас белорусам явно не хватает. Такие заявления лишь провоцируют белорусов занять более неприемлемую к власти позицию, потому что оскорблять значительную часть населения своей страны — явная ошибка для любой власти», — рассказал эксперт.
В воскресенье, 9 августа, в Белоруссии состоялись выборы главы государства. По данным ЦИК, действующий президент Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов избирателей. За его основного конкурента Светлану Тихановскую проголосовали 10,09% белорусов. Штаб лидера оппозиции результаты подсчета голосов не признал, сама Тихановская покинула страну.
Белорусская оппозиция, недовольная итогами выборов, второй день устраивает массовые акции протеста, вступая в столкновения с ОМОН.
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