Народный депутат от партии «Слуга народа» Александр Дубинский обвинил депутата от «Оппозиционной платформы – За жизнь» Вадима Рабиновича в том, что тот «украл» у него пост о протестах в Белоруссии. Об этом в понедельник, 10 августа, он написал в своем Telegram-канале

Согласно скриншоту, опубликованному Дубинским, он и Рабинович опубликовали абсолютно одинаковые посты в Facebook с разницей в один час.

«В чем урок Беларуси для украинской власти? Улицу не надо бояться, а на попытки беззакония — отвечать законом. Который должен быть один для всех, без избирательного и сопливого деления активистов на тех, кто может убивать, и на тех, кто может грабить. И тогда можно сохранить свою страну», — говорится в посте.

Беспокойная ночь в Белоруссии. Лукашенко все ещё пытаются свергнуть © РИА Новости, Виктор Толочко | Перейти в фотобанк

«Вадим Рабинович украл мой утренний пост о Беларуси без ссылки на авторство. Прошу его указать и в дальнейшем придерживаться авторских прав», — сказал Дубинский.

Рабинович, в свою очередь, назвал Дубинского «ябедой».

«Распространение умных мыслей — это наша работа. Я был уверен, что мой пост Вас порадует. Мы же за идею. Но узнав, что вас это задело, я добавил: из сети. Если вы себя сетью не считаете, то могу поставить вашу фамилию. Хотите: могу вообще всегда на вас ссылаться. И последнее: а вы, оказывается — ябеда!» — ответил нардеп «Оппоплатформы».

В голосовании на выборах президента, которые состоялись 9 августа, приняли участие 5 миллионов 790 тысяч человек, явка составила 84,23%. Победу в них, согласно данным ЦИК, с подавляющим преимуществом одержал действующий глава государства Александр Лукашенко. После закрытия избирательных участков на улицах Минска и других городов страны граждане устроили массовые акции протеста против официальных результатов выборов. Военные и милиция применяли силу к гражданам, сообщалось о десятках раненых и погибшем. При этом в отношении протестующих возбуждены уголовные дела о массовых беспорядках и применении силы к представителям закона, задержаны около трех тысяч человек.