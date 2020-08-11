Вновь избранный лидер Белоруссии собрал совещание по развитию пищевой промышленности, об этом сообщает официальный сайт президента Республики Беларусь 11 августа

Специалисты сельхозпредприятий Белоруссии заявили, что в этом году в стране хороший урожай зерна, овощей и фруктов.

«Звали тебя раньше – батька, а теперь, наверно, – отчим?»: Шнуров в стихах обратился к Лукашенко © РИА Новости, Евгения Новоженина | Перейти в фотобанк

По словам Александра Лукашенко, одна из важнейших задач страны сейчас — развитие экспорта. Многие государства из-за пандемии приостановили работу предприятий сельского хозяйства.

При этом в Белоруссии сырья предостаточно, самое время искать новые рынки сбыта, а значит и заработка. В том числе рассматривается вопрос и по поставкам в Китай.

Ещё одна важная задача — переработка. Президент дал наказ максимально сохранить урожай.

«Все переработать до миллиграмма. Потерь не должно быть никаких. А если мы хотим, чтобы население на своих приусадебных участках возделывало сельскохозяйственную продукцию, ее нужно выкупить у людей. Излишки сельхозпродукции нужно выкупить у населения», — сказал руководитель Республики.

Ранее, сразу после проведения выборов 9 августа, в разных источниках появились заявления, что Александр Лукашенко сбежал из страны. Однако информация оказалась фейком.