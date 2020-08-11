Бывший депутат Верховной Рады, лидер не прошедшей в парламент «Радикальной партии» Олег Ляшко рассказал, почему поздравил в Facebook президента Белоруссии Александра Лукашенко с победой на президентских выборах, и по какой причине позднее удалил пост. Его слова прозвучали в эфире телеканала «Украина 24» 11 августа

Ляшко сказал, что поздравил Лукашенко, так ему нравится, как тот защищает экономические интересы своего государства, промышленность и сельское хозяйство, однако вскоре понял, что совершил ошибку.

«В том посте… я осудил кровопролитие. Но не понимал его масштабы. Когда утром посмотрел — уже после того поста — у меня был шок. Я за порядок и никак не уменьшаю экономические заслуги Лукашенко. Там маленький человек живет несравненно лучше, чем здесь. Однако, никакие заслуги не стоят крови людей…», — добавил политик.

Следует отметить, что Ляшко вместе со своими колегами по Майдану вверг Украину в хаос, экономический кризис и войну, количество погибших в стране в ходе госпереворота и последовавшей войны в Донбассе исчисляется десятками тысяч.

Ростислав Ищенко: Для Лукашенко начинается перманентная майданная страда © РИА Новости, Нина Зотина

Экс-член «Радикальной партии», бывший депутат Рады Игорь Мосийчук 10 августа написал, что Олег Ляшко первым из украинских политиков признал «сфальсифицированные на крови» выборы в Белоруссии — поздравил в Facebook «узурпатора» и «тирана» Александра Лукашенко с победой.

Вскоре после этого Ляшко и удалил свой пост, видимо, испугавшись, что его воспримут негативно украинские националисты, на которых он опирался в своей политической карьере.