По словам Сумской, она не понимает, почему в самолетах и поездах пассажирам разрешается сидеть рядом друг с другом в течение нескольких часов, а в театрах, на стадионах и в домах культуры — запрещается.
«Господин президент! Владимир Зеленский! Дайте актерам работать. Вы тоже актер, должны понимать ситуацию! Коллеги, поддержите флешмоб! Кто сейчас сидит без работы? Не молчите!» — призвала Сумская.
Инициативу Сумской поддержала ее коллега, певица Наталья Валевская.
«Я, как и мои коллеги, пять месяцев без работы! Меня сегодня спросили, где работаю — уважаемые, я безработная. Разрешите нам работать. Почему в метро, маршрутках, троллейбусах, самолетах, поездах людям можно сидеть рядом, а мне концерты давать нельзя? Деньги у артиста появляются не из волшебной тумбочки, а благодаря гастролям. Прошу уважаемого президента Владимира Зеленского обратить внимание на безработицу в целой сфере», — написала певица на своей странице в Facebook.