Украинская актриса Ольга Сумская на своей странице в Facebook 11 августа инициировала флешмоб, призвав коллег, которые остались без работы из-за карантина, не молчать об этом

«Театры распродадут, артистов вышвырнут на улицу» — актриса и телеведущая о будущем украинской культуры © предоставлено Снежаной Егоровой

«Господин президент! Владимир Зеленский! Дайте актерам работать. Вы тоже актер, должны понимать ситуацию! Коллеги, поддержите флешмоб! Кто сейчас сидит без работы? Не молчите!» — призвала Сумская.

Инициативу Сумской поддержала ее коллега, певица Наталья Валевская.

«Я, как и мои коллеги, пять месяцев без работы! Меня сегодня спросили, где работаю — уважаемые, я безработная. Разрешите нам работать. Почему в метро, маршрутках, троллейбусах, самолетах, поездах людям можно сидеть рядом, а мне концерты давать нельзя? Деньги у артиста появляются не из волшебной тумбочки, а благодаря гастролям. Прошу уважаемого президента Владимира Зеленского обратить внимание на безработицу в целой сфере», — написала певица на своей странице в Facebook.