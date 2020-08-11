В Белоруссии 9 августа прошли выборы главы государства. По предварительным данным ЦИК, уверенную победу одержал Лукашенко, набирая около 80% голосов. Оппозиция не признала этот результат, в течение двух суток в стране проходили несанкционированные акции противников действующего главы государства, которые разгонялись милицией.
«Хватит газом поливать-ка! Земляки твои, а впрочем… Звали тебя раньше — батька, а теперь, наверно, — отчим? Или чмо? Но мягко очень», — написал Шнуров.
Он добавил, что Лукашенко не удастся «удержаться на штыках».
Ранее делегация наблюдателей из состава членов Совета Федерации РФ подтвердила, что выборный процесс в Белоруссии был проведен без существенных нарушений. По мнению сенатора Олега Мельниченко, беспорядки в Минске и других городах страны происходят в результате отработки технологий, которые используют страны Запада для раскачивания внутриполитической ситуации в республике.