Известный российский музыкант Сергей Шнуров, с недавних пор ставший сопредседателем "Партии роста", 10 августа в своем Instagram опубликовал стихотворение, посвященное белорусскому президенту Александру Лукашенко

Беспокойная ночь в Белоруссии. Лукашенко все ещё пытаются свергнуть © РИА Новости, Виктор Толочко | Перейти в фотобанк

«Хватит газом поливать-ка! Земляки твои, а впрочем… Звали тебя раньше — батька, а теперь, наверно, — отчим? Или чмо? Но мягко очень», — написал Шнуров.

Он добавил, что Лукашенко не удастся «удержаться на штыках».

Ранее делегация наблюдателей из состава членов Совета Федерации РФ подтвердила, что выборный процесс в Белоруссии был проведен без существенных нарушений. По мнению сенатора Олега Мельниченко, беспорядки в Минске и других городах страны происходят в результате отработки технологий, которые используют страны Запада для раскачивания внутриполитической ситуации в республике.