Рэпер и участница проекта «Танцы со звёздами» из Украины Аlyona Аlyona на своей странице в Instagram 10 августа разместила пост, где высказалась о происходящем в Белоруссии

«Долой таракана усатого»: в Харькове прошел митинг в поддержку протестующих в Белоруссии – видео © скриншот с видео "Новости Харькова"

«Сейчас 2020 год, я живу в своей стране и чувствую себя свободной. НО! Я помню, какой ценой нам это далось и какие потери мы понесли. Я всем сердцем искренне сопереживаю народу Белоруссии, где происходит нечто похожее на то, что пережили мы. И я сильно верю в молодежь, в людей, в то, что народ сможет свергнуть власть, которая просто не дает дышать свободно! Знайте, Украина вместе с вами», — написала Alyona Alyona.

Часть граждан Украины активно поддерживает идею свергнуть власть в Белоруссии. В понедельник, 10 августа, около 80 человек вышли на площадь Свободы в Харькове с лозунгами «Да здравствует Беларусь» и «Долой таракана усатого».