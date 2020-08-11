Эстрадная певица Вера Киперман (в девичестве Галушка, сценический псевдоним - Брежнева) засветилась в Киеве в эротическом наряде вместе с коллегой по цеху Дмитрием Монатиком. Фото Брежнева опубликовала на своей странице в Instagram

Уроженка Днепропетровской области давненько перебралась жить в Россию, но, записав с Монатиком песню «ВЕЧЕРиНОЧКА», Брежнева начала появляться и на Украине.

В этот раз она и Монатик появились на съемках в одном из комплексов на берегу Днепра. Артистка была одета в свое знаменитое «голое» платье.

Цвет фоновой подкладки практически совпадает с оттенком кожи Брежневой, что создает иллюзию наготы, прикрытой лишь несколькими цепочками и стразами.

По словам певицы, такое «невидимое» платье весит 5 кг и доставляет ей серьезные неудобства. Но красота, как известно, требует жертв.