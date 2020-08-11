Елена Парубий — сестра председателя Верховной Рады Украины (2014-2016 гг.), а ныне народного депутата от партии «Европейская солидарность» Андрея Парубия.
Раньше она работала заместителем начальника главного управления Государственной фискальной службы Львовской области.
Руководство службы пошло на изменение штатного расписания, чтобы взять на работу Парубий. Под неё была открыта дополнительная должность заместителя.
В 2010 году сестру нардепа обвинили в получении взятки. Эту информацию подтвердил начальник налоговой милиции Виктор Шейбут.
Во время обыска у Елены Парубий нашли 2,7 тыс. долларов и 14 тыс. гривен мечеными купюрами.
Однако брат обвиняемой Андрей Парубий, тогда ещё народный депутат, заявил, что это была провокация против его самого и его семьи.
Через два дня после задержания Елену Парубий отпустили. Вещественные доказательства из материалов дела пропали.
Сейчас, когда сестра нардепа Парубия вновь получила должность, многие на Украине не сомневаются, что Елена снова будет брать взятки. Теперь, когда брат «в оппозиции», любые преследования можно списать на притеснения оппозиции.