Глава Налоговой службы Алексей Любченко назначил Елену Парубий заместителем начальника главного управления налоговой службы по Львовской области. Об этом стало известно 11 августа из документации Государственной налоговой службы Украины

Елена Парубий — сестра председателя Верховной Рады Украины (2014-2016 гг.), а ныне народного депутата от партии «Европейская солидарность» Андрея Парубия.

Раньше она работала заместителем начальника главного управления Государственной фискальной службы Львовской области.

Руководство службы пошло на изменение штатного расписания, чтобы взять на работу Парубий. Под неё была открыта дополнительная должность заместителя.

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Во время обыска у Елены Парубий нашли 2,7 тыс. долларов и 14 тыс. гривен мечеными купюрами.

Однако брат обвиняемой Андрей Парубий, тогда ещё народный депутат, заявил, что это была провокация против его самого и его семьи.

Через два дня после задержания Елену Парубий отпустили. Вещественные доказательства из материалов дела пропали.

Сейчас, когда сестра нардепа Парубия вновь получила должность, многие на Украине не сомневаются, что Елена снова будет брать взятки. Теперь, когда брат «в оппозиции», любые преследования можно списать на притеснения оппозиции.