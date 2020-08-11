Неизвестные подожгли дом и автомобиль живодеров, которые издевались над животными, снимали пытки на видео и выкладывали их в сеть. Соответствующее видео выложили 10 августа на Instagram-странице «Это Запорожье»

Живодерский бизнес. Скандал с мертвыми щенками на рейсе Киев-Торонто получил продолжение © CC0, Pixabay

Украинцы в комментариях порадовались тому, что «справедливость восторжествовала».

«Полиция сама виновата в случившемся, люди были возмущены тем, что убийц животных отпустили, и все, что оставалось — это наказать их самостоятельно», «Ну, а что вы хотели? Их местоположение рассказали общественности, и самосуд рано или поздно был бы», «Вот и карма пришла в гости», — написали они.

Семейная пара снимала на видео убийство животных, а 24-летняя девушка была актрисой в этих роликах. Полиция сначала задержала девушку, а позже отпустила ее.