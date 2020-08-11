«Горит дом и авто вольнянских живодёров. Организатора серьезно избили. Призываем воздержаться от самосуда и прочих незаконных методов влияния», — написали авторы поста.
Украинцы в комментариях порадовались тому, что «справедливость восторжествовала».
«Полиция сама виновата в случившемся, люди были возмущены тем, что убийц животных отпустили, и все, что оставалось — это наказать их самостоятельно», «Ну, а что вы хотели? Их местоположение рассказали общественности, и самосуд рано или поздно был бы», «Вот и карма пришла в гости», — написали они.
Семейная пара снимала на видео убийство животных, а 24-летняя девушка была актрисой в этих роликах. Полиция сначала задержала девушку, а позже отпустила ее.