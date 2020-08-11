Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что прошедшие в Белоруссии выборы были последними для президента Александра Лукашенко. Он заявил об этом у посольства Белоруссии в Москве и продублировал этот вывод в своем Telegram-канале 10 августа

Жириновский: Лукашенко выиграл последний раз и скоро покинет страну © РИА Новости, Евгений Биятов | Перейти в фотобанк

«Лукашенко <…> нарисовал себе 80%. Ну, пусть будет хотя бы 52% на 48%. Но нет… 80%! Многих людей даже не пускали на избирательные участки. Зато досрочное голосование — 42%. Это что за математика? Это агония. Больше выборов с участием Лукашенко не будет. Все зависит от нас: сколько еще мы согласны содержать дармоеда?» — написал Жириновский.

В голосовании на выборах президента Белоруссии приняли участие 5 миллионов 790 тысяч человек, явка составила 84,23%. Победу в них, согласно данным ЦИК, с подавляющим преимуществом одержал Лукашенко.

После закрытия избирательных участков на улицах Минска и других городов страны граждане устроили массовые акции протеста против официальных результатов выборов. Военные и милиция применяли силу к гражданам, сообщалось о десятках раненых и погибшем. При этом в отношении протестующих возбуждены уголовные дела о массовых беспорядках и применении силы к представителям закона, задержаны около трех тысяч человек.