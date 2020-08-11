Трудности с доступом по мобильной и проводной сети начались утром в день выборов президента — 9 августа. С того момента белорусы не могут подключиться к интернету без использования специальных программ и приложений.
Накануне, 10 августа, «Белтелеком» заявлял, что проблемы якобы вызваны кибератаками из-за границы: телекоммуникационное оборудование сбоит и выходит из строя из-за роста внешнего трафика. На предприятии обещали вернуть белорусам интернет к вечеру 10 августа, однако утром 11 августа доступа в сеть все еще нет.
Ранее основатель Telegram Павел Дуров написал на своей странице в Twitter, что компания включила «инструменты антицензуры» в Белоруссии, поскольку люди жалуются на то, что приложение не работает.
Из-за отсутствия стабильного интернет-соединения на территории республики возникли проблемы у банков. Также трудности испытывают службы такси, работающие через приложения.
В голосовании на выборах президента Белоруссии приняли участие 5 миллионов 790 тысяч человек, явка составила 84,23%. Победу в них, согласно данным ЦИК, с подавляющим преимуществом одержал действующий глава государства Александр Лукашенко. После закрытия избирательных участков на улицах Минска и других городов страны граждане устроили массовые акции протеста против официальных результатов выборов. Военные и милиция применяли силу к гражданам, сообщалось о десятках раненых и погибшем. При этом в отношении протестующих возбуждены уголовные дела о массовых беспорядках и применении силы к представителям закона, задержаны около трех тысяч человек.