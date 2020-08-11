Проблемы с доступом в интернет по-прежнему не решены в Белоруссии - люди третьи сутки жалуются на отсутствие соединения с сетью, передает Sputnik Беларусь 11 августа

Дуров заявил о запуске антицензурных инструментов Telegram в Белоруссии © РИА Новости, Кирилл Каллиников | Перейти в фотобанк

Накануне, 10 августа, «Белтелеком» заявлял, что проблемы якобы вызваны кибератаками из-за границы: телекоммуникационное оборудование сбоит и выходит из строя из-за роста внешнего трафика. На предприятии обещали вернуть белорусам интернет к вечеру 10 августа, однако утром 11 августа доступа в сеть все еще нет.

Ранее основатель Telegram Павел Дуров написал на своей странице в Twitter, что компания включила «инструменты антицензуры» в Белоруссии, поскольку люди жалуются на то, что приложение не работает.

Из-за отсутствия стабильного интернет-соединения на территории республики возникли проблемы у банков. Также трудности испытывают службы такси, работающие через приложения.

В голосовании на выборах президента Белоруссии приняли участие 5 миллионов 790 тысяч человек, явка составила 84,23%. Победу в них, согласно данным ЦИК, с подавляющим преимуществом одержал действующий глава государства Александр Лукашенко. После закрытия избирательных участков на улицах Минска и других городов страны граждане устроили массовые акции протеста против официальных результатов выборов. Военные и милиция применяли силу к гражданам, сообщалось о десятках раненых и погибшем. При этом в отношении протестующих возбуждены уголовные дела о массовых беспорядках и применении силы к представителям закона, задержаны около трех тысяч человек.