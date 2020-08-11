Отмечается, что харьковчане вышли на площадь с флагами Белоруссии и плакатами с надписями «Да здравствует Беларусь», «Долой таракана усатого» и «Держитесь, друзья».
«У белорусов сейчас то же положение, что и у нас в 2014 году. Мы желаем, чтобы наши братья белорусы отстояли свою независимость и наконец избавились от своего совкового наследия», — заявил харьковчанин Вадим Поздняков.
Ранее на президентских выборах Белоруссии со значительным перевесом победил Александр Лукашенко, набравший 80,08% голосов. Его ближайшая соперница Светлана Тихановская смогла заручиться поддержкой менее 10% голосов избирателей, однако назвала данные ЦИК сфабрикованными.
После закрытия избирательных участков на улицах Минска и других городов страны граждане устроили массовые акции протеста против официальных результатов выборов.