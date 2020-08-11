Ростислав Ищенко: Для Лукашенко начинается перманентная майданная страда
Ростислав Ищенко: Для Лукашенко начинается перманентная майданная страда
© РИА Новости, Нина Зотина
Отмечается, что харьковчане вышли на площадь с флагами Белоруссии и плакатами с надписями «Да здравствует Беларусь», «Долой таракана усатого» и «Держитесь, друзья».

«У белорусов сейчас то же положение, что и у нас в 2014 году. Мы желаем, чтобы наши братья белорусы отстояли свою независимость и наконец избавились от своего совкового наследия», — заявил харьковчанин Вадим Поздняков.

Ранее на президентских выборах Белоруссии со значительным перевесом победил Александр Лукашенко, набравший 80,08% голосов. Его ближайшая соперница Светлана Тихановская смогла заручиться поддержкой менее 10% голосов избирателей, однако назвала данные ЦИК сфабрикованными. 

После закрытия избирательных участков на улицах Минска и других городов страны граждане устроили массовые акции протеста против официальных результатов выборов.