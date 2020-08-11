Словакия высылает трех сотрудников из посольства России по причине «злоупотребления словацкими визами», местные СМИ утверждают, что это связано с убийством грузина в Берлине в 2019 году, передает BBC 10 августа

Выдача Хангошвили обсуждалась по линии спецслужб России и ФРГ — Путин © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк Зелимхана Хангошвили — кистинца (так называют этнических чеченцев, живущих в Панкисском ущелье Грузии). Он участвовал во второй чеченской войне, был полевым командиром, воевал на стороне Шамиля Басаева и Аслана Масхадова.

Мужчину застрелили в августе 2019 года в берлинском парке "Малый Тиргартен". В убийстве обвиняется гражданин России Вадим Соколов, которого нет ни в одной базе, включая базу ФМС «Роспаспорт». Местные СМИ, а также сайт расследований Bellingcat сообщают, что один из подозреваемых в планировании убийства приехал в ЕС по словацкой визе.

«Согласно информации словацких спецслужб, их (послов — ред.) деятельность противоречила Венской конвенции о дипломатических отношениях. Кроме того, имело место злоупотребление визами, выданными в генеральном консульстве Словакии в Санкт-Петербурге, и в этой связи было совершено серьезное преступление на территории другого государства-члена ЕС и НАТО», — заявил представитель МИД Словакии.

Все трое дипломатов должны покинуть страну до 13 августа. Власти РФ намерены ответить на высылку, но не сообщили никаких подробностей.

В декабре Германия выслала двух российских дипломатов из-за подозрений в причастности Кремля к убийству Хангошвили. Россия назвала обвинения в причастности к преступлению «абсолютно необоснованными» и ответила высылкой двух немецких дипломатов.