Через украинско-белорусскую границу не пускают людей

На украинско-белорусской границе временно приостановили сезонный пропуск жителей приграничья для сбора грибов, ягод, лекарственных растений и других дикоросов. Об этом 10 августа сообщила Госпогранслужба Украины

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В соответствии с двусторонней договоренностью, пропуск приостановили до 30 августа.

Начиная с 7 часов 30 августа запланировано возобновление пропускных операций в местах упрощенного пропуска «Познань», «Березовое» и «Дроздынь» для жителей приграничья при наличии паспорта, пропуска, выданного органами пограничной службы Республики Беларусь, позволяющего находиться в пограничной зоне, и именной квитанции об оплате посещения ландшафтного заповедника «Ольманские болота».

Пересечение границы будет осуществляться только в пешем порядке или на велосипедах.