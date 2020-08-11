Безпалько: Государство Белоруссия - это частная корпорация семьи Лукашенко
Безпалько: Государство Белоруссия - это частная корпорация семьи Лукашенко
© РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк
«Обеспечивая сотрудничество пограничных ведомств Украины и Республики Беларусь по организации сезонного пропуска граждан Украины на территорию белорусского республиканского ландшафтного заказника "Ольманские болота" для сбора дикоросов, на Ровенщине действуют временные места упрощенного пересечения государственной границы "Познань", "Березовое" и "Дроздынь"», — говорится в материале.

В соответствии с двусторонней договоренностью, пропуск приостановили до 30 августа.

Начиная с 7 часов 30 августа запланировано возобновление пропускных операций в местах упрощенного пропуска «Познань», «Березовое» и «Дроздынь» для жителей приграничья при наличии паспорта, пропуска, выданного органами пограничной службы Республики Беларусь, позволяющего находиться в пограничной зоне, и именной квитанции об оплате посещения ландшафтного заповедника «Ольманские болота».

Пересечение границы будет осуществляться только в пешем порядке или на велосипедах.

Через украинско-белорусскую границу не пускают людей