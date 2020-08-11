Трамп ранее заявил о переносе встречи G7 на сентябрь. Выборы президента США назначены на 3 ноября 2020 года.
«Думаю, нам стоит провести встречу после выборов, думаю, атмосфера будет лучше после выборов», — сказал американский президент.
Он добавил, что «непременно пригласил бы» Путина на саммит, сказав, что глава российского государства «является очень важным фактором».
Трамп также сообщил, что «пригласит лидеров, которые не входят в G7, некоторые уже приняли приглашения».
Помимо России, приглашения на саммит «семерки» получили Индия, Австралия и Южная Корея.
При этом Москва не стремится присоединяться к формату G7, отмечал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в июле.