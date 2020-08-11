Президент США Дональд Трамп сказал, что после победы на выборах намерен провести встречу «Большой семерки», на которую обязательно пригласит президента России Владимира Путина. Об этом пишет РИА Новости 11 августа

Трамп ранее заявил о переносе встречи G7 на сентябрь. Выборы президента США назначены на 3 ноября 2020 года.

«Думаю, нам стоит провести встречу после выборов, думаю, атмосфера будет лучше после выборов», — сказал американский президент.

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Трамп также сообщил, что «пригласит лидеров, которые не входят в G7, некоторые уже приняли приглашения».

Помимо России, приглашения на саммит «семерки» получили Индия, Австралия и Южная Корея.

При этом Москва не стремится присоединяться к формату G7, отмечал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в июле.