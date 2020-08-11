Граждан Белоруссии призывают принять участие в забастовке и не выходить на работу 11 августа, соответствующая информация появилась в Telegram-канале NEXTA

В призыве к забастовке указаны три ее основные цели: признание Светланы Тихановской новым президентом Республики, освобождение всех политических заключённых, проведение новых выборов.

В качестве мотивации Telegram-канал ссылается на свой опрос, в котором 2/3 опрошенных заявили, что готовы не выходить на свои рабочие места, «чтобы окончательно похоронить режим».

Портал также предлагает обойти неработающий интернет давно забытым способом — распространением листовок.

«Расклейте листовки на стенах своих предприятий, подъездах, остановках и других общественных местах. И тогда уже завтра к ней (забастовке. — Ред.) подключатся вообще все! Фотографиями своих бастующих коллективов и расклеенных листовок обязательно делитесь с нами. Давайте сделаем из похорон диктатуры праздник!» — пишет портал NEXTA.

По данным ЦИК, в выборах со значительным перевесом победил Александр Лукашенко. Он набрал 80,08% голосов.

Его ближайшая соперница Тихановская смогла заручиться поддержкой менее 10% голосов избирателей, однако назвала данные ЦИК сфабрикованными.