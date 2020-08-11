Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) снова вызвало на допрос главу Окружного админсуда Киева Павла Вовка и еще шестерых судей. Об этом 10 августа сообщила пресс-служба бюро

Охота на Вовка. СБУ и НАБУ решили выяснить, а судьи кто? © пресс-служба НАБУ Вовка Павла Вячеславовича. Вам необходимо прибыть 13.08.2020 в 08 час. 00 мин, 15.08.2020 в 08 час. 00 мин, 17.08.2020 в 08 час. 00 мин, 20.08.2020 в 08 час. 00 мин в Национальное антикоррупционное бюро Украины… для участия в проведении следственных (розыскных) и процессуальных действий, в т. ч. допроса в качестве подозреваемого, вручения процессуальных документов и т. п., в рамках проведения досудебного расследования», — говорится в повестке на сайте суда.

Аналогичные повестки опубликованы на имена других судей.

В июле детективы НАБУ провели обыски в помещениях Окружного админсуда Киева и Государственной судебной администрации. По данным Антикоррупционного бюро, были объявлены подозрения голове Окружного административного суда Киева Павлу Вовку, его заместителю и еще пяти судьям этого суда, а также председателю Государственной судебной администрации Украины Зеновию Холоднюку.

По версии следствия, указанные лица действовали в рамках преступной организации во главе с председателем ОАСК, которая имела целью захват государственной власти путем установления контроля над Высшей квалификационной комиссией судей Украины, Высшим советом правосудия и создания искусственных препятствий в их работе.

На прошлой неделе НАБУ уже вызывало на допрос судей, однако все они якобы находились в отпуске. В частности, Вовк заявил, что уведомление о статусе подозреваемого не получал. Позднее орган повторно вызвал судей на допрос.