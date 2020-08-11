Запад может устроить в Белоруссии венесуэльский вариант – Болкунец об итогах выборов
Запад может устроить в Белоруссии венесуэльский вариант – Болкунец об итогах выборов
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«Режим в Белоруссии называют самой продолжительной диктатурой Европы при жестоком, коррумпированном правлении Лукашенко. После очередных фальсифицированных выборов белорусы мирно призывают к свободе и демократии. Америка и демократические страны во всем мире должны поддержать их», — написал Шифф.

В голосовании на выборах президента, которые состоялись 9 августа, приняли участие 5 миллионов 790 тысяч человек, явка составила 84,23%. Победу в них, согласно данным ЦИК, с подавляющим преимуществом одержал действующий глава государства Александр Лукашенко. После закрытия избирательных участков на улицах Минска и других городов страны граждане устроили массовые акции протеста против официальных результатов выборов. Военные и милиция применяли силу к гражданам, сообщалось о десятках раненых и погибшем. При этом в отношении протестующих возбуждены уголовные дела о массовых беспорядках и применении силы к представителям закона, задержаны около трех тысяч человек.