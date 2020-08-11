Глава комитета по разведке палаты представителей США, конгрессмен-демократ Адам Шифф 11 августа в своем Twitter призвал все демократические страны поддержать народ Белоруссии

Запад может устроить в Белоруссии венесуэльский вариант – Болкунец об итогах выборов © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

Belarus has been referred to as Europe’s longest lasting dictatorship under the brutal, corrupt rule of Lukashenko.



After another fraudulent election, Belarusians are peacefully calling for freedom and democracy.



America and democracies around the world must stand with them. https://t.co/CBsasI1irJ — Adam Schiff (@RepAdamSchiff) August 10, 2020

В голосовании на выборах президента, которые состоялись 9 августа, приняли участие 5 миллионов 790 тысяч человек, явка составила 84,23%. Победу в них, согласно данным ЦИК, с подавляющим преимуществом одержал действующий глава государства Александр Лукашенко. После закрытия избирательных участков на улицах Минска и других городов страны граждане устроили массовые акции протеста против официальных результатов выборов. Военные и милиция применяли силу к гражданам, сообщалось о десятках раненых и погибшем. При этом в отношении протестующих возбуждены уголовные дела о массовых беспорядках и применении силы к представителям закона, задержаны около трех тысяч человек.