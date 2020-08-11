«Режим в Белоруссии называют самой продолжительной диктатурой Европы при жестоком, коррумпированном правлении Лукашенко. После очередных фальсифицированных выборов белорусы мирно призывают к свободе и демократии. Америка и демократические страны во всем мире должны поддержать их», — написал Шифф.
Belarus has been referred to as Europe’s longest lasting dictatorship under the brutal, corrupt rule of Lukashenko.— Adam Schiff (@RepAdamSchiff) August 10, 2020
After another fraudulent election, Belarusians are peacefully calling for freedom and democracy.
America and democracies around the world must stand with them. https://t.co/CBsasI1irJ
В голосовании на выборах президента, которые состоялись 9 августа, приняли участие 5 миллионов 790 тысяч человек, явка составила 84,23%. Победу в них, согласно данным ЦИК, с подавляющим преимуществом одержал действующий глава государства Александр Лукашенко. После закрытия избирательных участков на улицах Минска и других городов страны граждане устроили массовые акции протеста против официальных результатов выборов. Военные и милиция применяли силу к гражданам, сообщалось о десятках раненых и погибшем. При этом в отношении протестующих возбуждены уголовные дела о массовых беспорядках и применении силы к представителям закона, задержаны около трех тысяч человек.