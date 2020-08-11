«Мы включили наши инструменты против цензуры в Белоруссии, чтобы Telegram оставался доступным для большинства пользователей там. Однако связь по-прежнему очень нестабильна, так как интернет иногда в стране полностью отключается», — написал Дуров.

Интернет в Белоруссии в день выборов отключили из-за рубежа — Лукашенко
Интернет в Белоруссии в день выборов отключили из-за рубежа — Лукашенко
© REUTERS, Nikolai Petrov/BelTA
В голосовании на выборах президента, которые состоялись 9 августа приняли участие 5 миллионов 790 тысяч человек, явка составила 84,23%. Победу в них, согласно данным ЦИК, с подавляющим преимуществом одержал действующий глава государства Александр Лукашенко. После закрытия избирательных участков на улицах Минска и других городов страны граждане устроили массовые акции протеста против официальных результатов выборов. Военные и милиция применяли силу к гражданам, сообщалось о десятках раненых и погибшем. При этом в отношении протестующих возбуждены уголовные дела о массовых беспорядках и применении силы к представителям закона, задержаны около трех тысяч человек. В понедельник акции протеста и задержания продолжились.

 