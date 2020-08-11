Мессенджер Telegram ввел инструменты против цензуры для жителей Белоруссии. Об этом поздно вечером 10 августа сообщил основатель мессенджера Павел Дуров в своем Twitter

«Мы включили наши инструменты против цензуры в Белоруссии, чтобы Telegram оставался доступным для большинства пользователей там. Однако связь по-прежнему очень нестабильна, так как интернет иногда в стране полностью отключается», — написал Дуров.

We enabled our anti-censorship tools in Belarus so that Telegram remained available for most users there. However, the connection is still very unstable as Internet is at times shut off completely in the country. https://t.co/eA4S6Zz36H — Pavel Durov (@durov) August 10, 2020