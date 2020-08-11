«С ней всё хорошо»: Тихановская вышла на связь

«С ней все хорошо», — заверили в штабе.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что Тихановская пропала после визита в ЦИК. Ее сторонники заверяли, что соперницу Александра Лукашенко удерживают в здании против ее воли. ЦИК опроверг эту информацию. Светлана заходила, чтобы подать жалобу, и беспрепятственно покинула здание ЦИК. Позднее пресс-секретарь политика Анна Красулина сообщила, что смартфон Тихановской работает, но она не отвечает на звонки.
В Белоруссии уже второй день идут уличные столкновения силовиков и протестующих, недовольных результатами президентских выборов 9 августа. Согласно данным экзитполов, действующий глава государства Лукашенко набрал более 80% голосов, лидер оппозиции Тихановская — менее 10%. Тихановская отказалась признавать победу Лукашенко и предложила пересчитать голоса на ряде участков. Кроме того, она обжаловала в Центризбиркоме итоги выборов.