«С ней всё хорошо»: Тихановская вышла на связь

Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская вышла на связь. Об этом поздно вечером 10 августа сообщили в ее штабе, передает Sputnik

«С ней все хорошо», — заверили в штабе.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Тихановская пропала после визита в ЦИК. Ее сторонники заверяли, что соперницу Александра Лукашенко удерживают в здании против ее воли. ЦИК опроверг эту информацию. Светлана заходила, чтобы подать жалобу, и беспрепятственно покинула здание ЦИК. Позднее пресс-секретарь политика Анна Красулина сообщила, что смартфон Тихановской работает, но она не отвечает на звонки.