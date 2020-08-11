Главного редактора газеты «Наша нива» задержали после освещения акций протеста в Минске

«От главного редактора "Нашей нивы" Егора Мартиновича пришла SOS-смс. Это значит, что он задержан», — говорится в посте.
По информации редакции известно, что Мартинович возвращался домой на автомобиле после освещения событий на улицах Минска.
В голосовании на выборах президента, которые состоялись 9 августа приняли участие 5 миллионов 790 тысяч человек, явка составила 84,23%. Победу на выборах, согласно данным ЦИК, с подавляющим преимуществом одержал действующий глава государства Александр Лукашенко.
После закрытия избирательных участков на улицах Минска и других городов страны граждане устроили массовые акции протеста против официальных результатов выборов. Военные и милиция применяли силу к гражданам, сообщалось о десятках раненых и погибшем. На акции протеста была ранена в ногу журналистка «Нашей нивы» Наталья Лубневская. При этом в отношении протестующих возбуждены уголовные дела о массовых беспорядках и применении силы к представителям закона, задержаны около трех тысяч человек.