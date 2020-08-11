Главного редактора газеты «Наша нива» задержали после освещения акций протеста в Минске

Минская милиция задержала главного редактора белорусской газеты «Наша нива» Егора Мартиновича. Об этом 11 августа сообщил Telegram-канал редакции

«От главного редактора "Нашей нивы" Егора Мартиновича пришла SOS-смс. Это значит, что он задержан», — говорится в посте.

По информации редакции известно, что Мартинович возвращался домой на автомобиле после освещения событий на улицах Минска.

Александр Лукашенко.

После закрытия избирательных участков на улицах Минска и других городов страны граждане устроили массовые акции протеста против официальных результатов выборов. Военные и милиция применяли силу к гражданам, сообщалось о десятках раненых и погибшем. На акции протеста была ранена в ногу журналистка «Нашей нивы» Наталья Лубневская. При этом в отношении протестующих возбуждены уголовные дела о массовых беспорядках и применении силы к представителям закона, задержаны около трех тысяч человек.