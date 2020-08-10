«Корреспондент пострадала в ходе стычки на Кальварийской. Сейчас Наталья доставлена в Больницу скорой медицинской помощи, подтвердили в издании», — говорится в сообщении.
В голосовании на выборах президента Белоруссии, которые состоялись в воскресенье, 9 августа, приняли участие 5 миллионов 790 тысяч человек, явка составила 84,23%. По предварительным данным ЦИК, на выборах побеждает действующий президент Александр Лукашенко (80,23% голосов), на втором месте идет оппозиционный кандидат Светлана Тихановская (9,90%).
Оппозиция заявляет, что по результатам их альтернативного подсчета голосов Тихановская набирает на выборах более 80%. Также после голосования по всей стране прошли массовые акции протеста.