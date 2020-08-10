Журналистка белорусского издания «Наша Нива» Наталья Лубневская ранена резиновой пулей во время протестов в Минске. Об этом в понедельник, 10 августа, сообщил Telegram-канал агентства Sputnik Беларусь

«Корреспондент пострадала в ходе стычки на Кальварийской. Сейчас Наталья доставлена в Больницу скорой медицинской помощи, подтвердили в издании», — говорится в сообщении.

Белоруссия. Хроника выборов президента, 10 августа Александр Лукашенко (80,23% голосов), на втором месте идет оппозиционный кандидат Светлана Тихановская (9,90%).

Оппозиция заявляет, что по результатам их альтернативного подсчета голосов Тихановская набирает на выборах более 80%. Также после голосования по всей стране прошли массовые акции протеста.