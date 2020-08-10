У посольства Белоруссии в Киеве во время акции протеста против признания результатов выборов задержали пять человек, среди них - соратник режиссера Олега Сенцова Александр Кольченко, который вернулся на Украину в рамках обмена заключенными. Об этом в понедельник, 10 августа, сообщил «Интерфакс-Украина»

Как сообщили в полиции, во время акции у посольства произошла потасовка, пятеро ее участников были задержаны и доставлены в отдел для выяснения обстоятельств.

Белоруссия. Хроника выборов президента, 10 августа Александр Кольченко, осужденный российским судом за соучастие в подготовке к теракту и вернувшийся на родину в рамках обмена удерживаемыми лицами между Украиной и РФ в 2019 году.

В голосовании на выборах президента Белоруссии, которые состоялись в воскресенье, 9 августа, приняли участие 5 миллионов 790 тысяч человек, явка составила 84,23%. По предварительным данным ЦИК, на выборах побеждает действующий президент Александр Лукашенко (80,23% голосов), на втором месте идет оппозиционный кандидат Светлана Тихановская (9,90%).

Оппозиция заявляет, что по результатам их альтернативного подсчета голосов Тихановская набирает на выборах более 80%. Также после голосования по всей стране прошли массовые акции протеста.