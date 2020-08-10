Как сообщили в полиции, во время акции у посольства произошла потасовка, пятеро ее участников были задержаны и доставлены в отдел для выяснения обстоятельств.
Среди задержанных — крымчанин Александр Кольченко, осужденный российским судом за соучастие в подготовке к теракту и вернувшийся на родину в рамках обмена удерживаемыми лицами между Украиной и РФ в 2019 году.
В голосовании на выборах президента Белоруссии, которые состоялись в воскресенье, 9 августа, приняли участие 5 миллионов 790 тысяч человек, явка составила 84,23%. По предварительным данным ЦИК, на выборах побеждает действующий президент Александр Лукашенко (80,23% голосов), на втором месте идет оппозиционный кандидат Светлана Тихановская (9,90%).
Оппозиция заявляет, что по результатам их альтернативного подсчета голосов Тихановская набирает на выборах более 80%. Также после голосования по всей стране прошли массовые акции протеста.