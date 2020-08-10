Вашингтон обеспокоен ситуацией после выборов президента в Белоруссии и призвал Минск воздержаться от применения силы к протестующим. Об этом в понедельник, 10 августа, заявила пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинани, передает РИА Новости

«Мы глубоко обеспокоены президентскими выборами в Белоруссии. Жесткие ограничения доступа к включению в бюллетени для кандидатов, запрет местным независимым наблюдателям быть на избирательных участках, запугивание кандидатов от оппозиции и задержание мирных протестующих и журналистов омрачили процесс. Мы призываем власти Белоруссии уважать право на мирные собрания и воздержаться от применения силы», — заявила она.