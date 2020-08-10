«На Кальварийской силовики распылили газ "Режет глаза и першит горло", — сообщают очевидцы. Люди расходятся», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что силовики приступили к активным задержаниям протестующих, людей увозят в автозаках.
В голосовании на выборах президента, которые состоялись в воскресенье, 9 августа, приняли участие 5 миллионов 790 тысяч человек, явка составила 84,23%.
По предварительным данным ЦИК, на выборах побеждает действующий президент Александр Лукашенко (80,23% голосов), на втором месте идет оппозиционный кандидат Светлана Тихановская (9,90%). Оппозиция заявляет, что по результатам их альтернативного подсчета голосов Тихановская набирает на выборах более 80%. Также после голосования по всей стране прошли массовые акции протеста.