В центре Минска полиция применила газ для разгона акции протеста сторонников оппозиции. Об этом вечером понедельника, 10 августа, сообщил Telegram-канал агентства Sputnik Беларусь

«На Кальварийской силовики распылили газ "Режет глаза и першит горло", — сообщают очевидцы. Люди расходятся», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что силовики приступили к активным задержаниям протестующих, людей увозят в автозаках.

Белоруссия. Хроника выборов президента, 10 августа

По предварительным данным ЦИК, на выборах побеждает действующий президент Александр Лукашенко (80,23% голосов), на втором месте идет оппозиционный кандидат Светлана Тихановская (9,90%). Оппозиция заявляет, что по результатам их альтернативного подсчета голосов Тихановская набирает на выборах более 80%. Также после голосования по всей стране прошли массовые акции протеста.