На центральной улице белорусского города Гродно проходят массовые задержания протестующих. Об этом вечером понедельника, 10 августа, сообщило агентство Sputnik Беларусь

«По всей Советской площади бегают группы силовиков, ездит спецтехника. В разных частях площади людей ведут и даже несут в автозаки», — говорится в сообщении в Telegram-канале агентства.

Белоруссия. Хроника выборов президента, 10 августа

Ранее сообщалось, что в центре города было перекрыто движение, а все магазины и кафе «по техническим причинам» закрылись в 17:00.

В голосовании на выборах президента, которые состоялись в воскресенье, 9 августа, приняли участие 5 миллионов 790 тысяч человек, явка составила 84,23%. По предварительным данным ЦИК, на выборах побеждает действующий президент Александр Лукашенко (80,23% голосов), на втором месте идет оппозиционный кандидат Светлана Тихановская (9,90%). Оппозиция заявляет, что по результатам их альтернативного подсчета голосов Тихановская набирает на выборах более 80%. Также после голосования по всей стране прошли массовые акции протеста.