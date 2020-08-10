Силовики начали оттеснять сторонников оппозиции, находившихся на набережной реки Свислочь, неподалеку от стелы «Минск – город-герой». Об этом в понедельник, 10 августа, сообщило агентство РИА Новости

Ранее сообщалось, что на набережной находилась группа сторонников оппозиции, которые пришли на акцию протеста к стеле, однако не были пропущены сотрудниками ОМОН.

Лукашенко и призрак Майдана. Эксперты о выборах в Белоруссии © AP, Sergei Grits

«На реке дежурят спасательные катера, готовые прийти на помощь в экстренной ситуации. Один из активистов, убегая от ОМОН, прыгнул в реку, спасатели помогли ему добраться до другого берега. ОМОН не стал его преследовать. Собравшиеся приветствуют действия спасателя аплодисментами, также издевательскими овациями они сопровождают действия ОМОН по задержанию своих единомышленников. Сейчас ОМОН перекрыл проход по пешеходному мосту с одного берега реки на другой», — говорится в сообщении.

В голосовании на выборах президента, которые состоялись в воскресенье, 9 августа, приняли участие 5 миллионов 790 тысяч человек, явка составила 84,23%. По предварительным данным ЦИК, на выборах побеждает действующий президент Александр Лукашенко (80,23% голосов), на втором месте идет оппозиционный кандидат Светлана Тихановская (9,90%). Оппозиция заявляет, что, по результатам их альтернативного подсчета голосов, Тихановская набирает на выборах более 80%. Также после голосования по всей стране прошли массовые акции протеста.