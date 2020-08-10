На кандидата в президенты Белоруссии Светлану Тихановскую готовилось покушение. Об этом в понедельник, 10 августа, заявил председатель КГБ Белоруссии Валерий Вакульчик, передает БелТА

«Из так называемого объединенного штаба [оппозиции] была получена информация, что они опасаются провокации и покушения на жизнь Тихановской», — заявил Вакульчик.

Белоруссия. Хроника выборов президента, 10 августа

«Отправитель уже установлен и в ближайшее время будет задержан. Учитывая это обстоятельство, о ситуации немедленно доложили главе государства», — сказал председатель КГБ.

Для охраны штаба Тихановской было выделено 120 человек, которые, по словам Вакульчика, «старались не привлекать внимания».

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что направил охрану к штабу Тихановской, чтобы там «не убили кого-нибудь», а также отметил, что организаторам протестов нужна была «сакральная жертва».