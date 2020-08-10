«Из так называемого объединенного штаба [оппозиции] была получена информация, что они опасаются провокации и покушения на жизнь Тихановской», — заявил Вакульчик.
Он также отметил, что незадолго до этого сотрудники МВД по линии борьбы с экстремизмом перехватили сообщение о том, что «нужна сакральная жертва».
«Отправитель уже установлен и в ближайшее время будет задержан. Учитывая это обстоятельство, о ситуации немедленно доложили главе государства», — сказал председатель КГБ.
Для охраны штаба Тихановской было выделено 120 человек, которые, по словам Вакульчика, «старались не привлекать внимания».
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что направил охрану к штабу Тихановской, чтобы там «не убили кого-нибудь», а также отметил, что организаторам протестов нужна была «сакральная жертва».