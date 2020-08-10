Правоохранители начали задержания протестующих, которые собрались у отеля «Юбилейный» неподалеку от стелы «Минск – город-герой» в белорусской столице. Об этом в понедельник, 10 августа, сообщило агентство РИА Новости

Ранее сообщалось, что сотрудники ОМОН патрулировали территорию у стелы, просили прохожих разойтись, проверяли документы и досматривали рюкзаки.

«Как сообщает корреспондент РИА Новости, большая группа примерно из ста сторонников оппозиции не смогла из-за милицейских кордонов подойти к стеле "Минск — город-герой" и остановилась около гостиницы "Юбилейная" примерно в 400 метрах от стелы. К этому месту прибыли автобусы ОМОНа и автозаки», — говорится в сообщении.

Лукашенко и призрак Майдана. Эксперты о выборах в Белоруссии © AP, Sergei Grits

Также сообщается, что движение автомобилей по проспекту Победителей и улице Мельникайте в этом районе остановлено.

В голосовании на выборах президента, которые состоялись в воскресенье, 9 августа, приняли участие 5 миллионов 790 тысяч человек, явка составила 84,23%. По предварительным данным ЦИК, на выборах побеждает действующий президент Александр Лукашенко (80,23% голосов), на втором месте идет оппозиционный кандидат Светлана Тихановская (9,90%). Оппозиция заявляет, что по результатам их альтернативного подсчета голосов Тихановская набирает на выборах более 80%. Также после голосования по всей стране прошли массовые акции протеста.