Ранее сообщалось, что сотрудники ОМОН патрулировали территорию у стелы, просили прохожих разойтись, проверяли документы и досматривали рюкзаки.
«Как сообщает корреспондент РИА Новости, большая группа примерно из ста сторонников оппозиции не смогла из-за милицейских кордонов подойти к стеле "Минск — город-герой" и остановилась около гостиницы "Юбилейная" примерно в 400 метрах от стелы. К этому месту прибыли автобусы ОМОНа и автозаки», — говорится в сообщении.
ОМОН начал задержания, отмечается, что один автозак с протестующими уже уехал с места событий. За происходящим с другой стороны реки Свислочь наблюдает еще одна группа сторонников оппозиции.
Также сообщается, что движение автомобилей по проспекту Победителей и улице Мельникайте в этом районе остановлено.
В голосовании на выборах президента, которые состоялись в воскресенье, 9 августа, приняли участие 5 миллионов 790 тысяч человек, явка составила 84,23%. По предварительным данным ЦИК, на выборах побеждает действующий президент Александр Лукашенко (80,23% голосов), на втором месте идет оппозиционный кандидат Светлана Тихановская (9,90%). Оппозиция заявляет, что по результатам их альтернативного подсчета голосов Тихановская набирает на выборах более 80%. Также после голосования по всей стране прошли массовые акции протеста.