«Меня задержали», — написал Придыбайло.
Ранее журналист сообщал, что отправляется к месту, где, как ожидается, пройдет протестная акция.
«При подходе к месту проведения митинга в Минске ОМОН проверяет аккредитации журналистов, фоткают людей и пропускают. Видать, чтоб не получилось, как вчера с Пеговым, Старковым, Солоповым», — написал он.
Ранее стало известно, что в Белоруссии правоохранители задержали и избили журналистов издания Daily Storm Антона Старкова и Дмитрия Ласенко. Вместе с ними пострадал и журналист «Медузы» Максим Солопов.