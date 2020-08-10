Корреспондент RT Константин Придыбайло сообщил о том, что был задержан в Минске. Об этом он написал в своем Telegram-канале в понедельник, 10 августа

«Меня задержали», — написал Придыбайло.

Свободу Пегову, свободу репортёрам! Белоруссии придётся объясниться за российских журналистов © РИА Новости, Владимир Трефилов | Перейти в фотобанк

«При подходе к месту проведения митинга в Минске ОМОН проверяет аккредитации журналистов, фоткают людей и пропускают. Видать, чтоб не получилось, как вчера с Пеговым, Старковым, Солоповым», — написал он.

Ранее стало известно, что в Белоруссии правоохранители задержали и избили журналистов издания Daily Storm Антона Старкова и Дмитрия Ласенко. Вместе с ними пострадал и журналист «Медузы» Максим Солопов.