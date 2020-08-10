Рояль стал частью программы Владимира Зеленского по торжественному приёму президента Швейцарии Симонетты Соммаруги. Соммаруга — первый иностранный лидер, посетившая Украину после карантина.
Визит состоялся 20-23 июля. Помимо официальной встречи, президенты совместно побывали на Донбассе.
В 2020 году Швейцария выделила 1,4 млн швейцарских франков для коммунального предприятия, снабжающего водой подконтрольную Украине часть Донбасса.
Также Швейцария представляла Украину в переговорах в ОБСЕ по прекращению огня и принимала участие в переговорах по разведению войск.
Еще до избрания на пост президента Владимир Зеленский участвовал в одном из номеров комедийного шоу «Квартал 95», где в 2016 году играл на пианино «без рук».
Почему сейчас для встречи лидера Швейцарии был выбран именно клавишный инструмент — не уточняется.