Музыкальный инструмент в аренду для президента взяли сотрудники Государственного управления делами. Прокат обошёлся в 30 тысяч гривен (примерно 80 тысяч рублей), опубликовано на сайте системы публичных закупок SmartTender 7 августа

Рояль стал частью программы Владимира Зеленского по торжественному приёму президента Швейцарии Симонетты Соммаруги. Соммаруга — первый иностранный лидер, посетившая Украину после карантина.

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Визит состоялся 20-23 июля. Помимо официальной встречи, президенты совместно побывали на Донбассе.

В 2020 году Швейцария выделила 1,4 млн швейцарских франков для коммунального предприятия, снабжающего водой подконтрольную Украине часть Донбасса.

Также Швейцария представляла Украину в переговорах в ОБСЕ по прекращению огня и принимала участие в переговорах по разведению войск.

Еще до избрания на пост президента Владимир Зеленский участвовал в одном из номеров комедийного шоу «Квартал 95», где в 2016 году играл на пианино «без рук».

Почему сейчас для встречи лидера Швейцарии был выбран именно клавишный инструмент — не уточняется.