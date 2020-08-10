Ранее Тихановская заявила, что ее штаб будет доказывать многочисленные фальсификации, которые происходили в ходе голосования, а также обратится с жалобой на результаты голосования в Центризбирком.
Оппозиционный кандидат также заявила, что считает себя победителем выборов.
В голосовании, которое прошло в воскресенье, 9 августа, приняли участие 5 миллионов 790 тысяч человек, явка составила 84,23%. По предварительным данным ЦИК, на выборах побеждает действующий президент Александр Лукашенко (80,23% голосов), на втором месте идет оппозиционный кандидат Светлана Тихановская (9,90%).
Оппозиция заявляет, что по результатам их альтернативного подсчета голосов Тихановская набирает на выборах более 80%. Также после голосования по всей стране прошли массовые акции протеста.