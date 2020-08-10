Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская подала жалобу на результаты выборов в Центральный избирательный комитет республики. Об этом в понедельник, 10 августа, сообщило агентство РИА Новости

Зарубежные СМИ: ситуация в Белоруссии взрывоопасна © РИА Новости, Илья Питалев | Перейти в фотобанк

Оппозиционный кандидат также заявила, что считает себя победителем выборов.

В голосовании, которое прошло в воскресенье, 9 августа, приняли участие 5 миллионов 790 тысяч человек, явка составила 84,23%. По предварительным данным ЦИК, на выборах побеждает действующий президент Александр Лукашенко (80,23% голосов), на втором месте идет оппозиционный кандидат Светлана Тихановская (9,90%).

Оппозиция заявляет, что по результатам их альтернативного подсчета голосов Тихановская набирает на выборах более 80%. Также после голосования по всей стране прошли массовые акции протеста.