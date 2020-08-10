В интервью изданию Украина.ру журналист и видеоблогер Алан Мамиев сказал, что западные политики ещё поторгуются насчёт признания президентских выборов в Белоруссии

После оглашения предварительных результатов голосования, согласно которым действующий глава государства Александр Лукашенко набирает 80,08% голосов, а домохозяйка Тихановская — 10,09%, западные страны заявили о недостаточной прозрачности проведения выборов.

«Выборы в конечном итоге признают, будет долгий подковёрный торг, но признают. Полная блокада Белоруссии никому не нужна — ни России, ни Западу. Опять же Китай скажет своё веское слово», — сказал журналист Алан Мамиев в интервью изданию Украина.ру. Лукашенко о международном признании выборов: «Не ждите, что перед нами расшаркаются и скажут: «Молодцы, белорусы» © РИА Новости, Виктор Толочко | Перейти в фотобанк

Голосование на выборах в Белоруссии завершилось вечером 9 августа. В нём приняли участие 5 миллионов 790 тысяч человек, явка составила 84,23%.

Голосованию в Белоруссии предшествовал ряд скандалов. Так, к участию в выборах не были допущены два кандидата: экс-глава «Белгазпромбанка» Виктор Бабарико и бывший глава Парка высоких технологий Валерий Цепкало. Также арестован муж кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской, которую некоторые СМИ рассматривали в качестве основного соперника Лукашенко.

Кроме того, 29 июля в разгар избирательной кампании в Белоруссии были задержаны 33 гражданина России, которых глава КГБ республики назвал сотрудниками «российской ЧВК». Белорусские спецслужбы подозревают задержанных россиян в намерении дестабилизировать ситуацию в стране, в официальном комментарии МИД РФ опровергают это и утверждают, что задержанные граждане РФ оказались в Белоруссии транзитом и намеревались вылететь в Турцию.