В интервью изданию Украина.ру политолог Вадим Самодуров предположил, что в перспективе Белоруссия будет всё больше поворачивать на западный вектор развития, что осложнит сотрудничество с Москвой, как это было несколько лет назад с Киевом

Эксперт уверен, что в будущем российско-белорусские отношения будет складываться непросто.

«Антимосковский вектор будет только усиливаться. Причём если в лице Лукашенко это была просто риторика, направленная на то, чтобы заработать симпатии населения или «показать фигу» Москве, то в перспективе России придётся иметь дело с украинским сценарием», — сказал в интервью изданию Украина.ру политолог Вадим Самодуров. Богдан Безпалько о выборах в Белоруссии: России все равно придется иметь дело с Лукашенко © РИА Новости, Нина Зотина

По его словам, Россия продемонстрировала, что намерена и дальше поддерживать действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко и его режим, а это не совпадает ни с настроениями белорусского народа, ни с настроениями белорусских элит, которые стремительно вливаются в «прозападную партию».

«Владимир Путин уже поспешил поздравить Александра Лукашенко с победой одним из первых. Таким образом, из всех возможных вариантов Москва выбрала — закрыть глаза на все безобразные выходки и заявления белорусского президента. Почему был выбран именно такой вариант поведения? Видимо, в Москве всё же посчитали, что лучше иметь дело с понятным, хоть и проблемным, Лукашенко, чем с абсолютно непонятной и неорганизованной белорусской оппозицией», — заявил Самодуров.