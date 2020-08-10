Как сказал в интервью изданию Украина.ру журналист и видеоблогер Алан Мамиев, президент Белоруссии Александр Лукашенко в отличие от своего бывшего украинского коллеги Виктора Януковича не сдаст свою страну на фоне протестных акций

По мнению эксперта, глава государства ещё какое-то время будет хранить молчание перед избирателями, потому что ситуация в Белоруссии сложная и требует активных мер. Он провёл аналогии между нынешними событиями в Минске и событиями в Киеве 2014 года, однако между ними есть различия. Эксперт сказал, сколько может продлиться эпоха Лукашенко в Белоруссии © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк

«Лукашенко всё сказал до выборов, он сейчас, как генерал на фронте, руководит битвой за Белоруссию из своего штаба. Все разговоры будут после победы. Сначала дела, потом слова. Главное, что он не Янукович, не трус и не подлец, он не сдаст страну», — сказал в интервью изданию Украина.ру журналист и видеоблогер Алан Мамиев.

Голосование на выборах в Белоруссии завершилось вечером 9 августа. В нем приняли участие 5 миллионов 790 тысяч человек, явка составила 84,23%.

По предварительным данным ЦИК, действующий президент Александр Лукашенко лидирует с большим отрывом — 80,08% голосов, его ближайший конкурент домохозяйка Светлана Тихановская набирает 10,09%. Сторонники оппозиции не согласны с этими результатами и после закрытия избирательных участков устроили в Минске акции протестов и вступили в столкновение со стражами порядка, но в конечном итоге силовикам удалось взять ситуацию под контроль, и активисты разошлись.