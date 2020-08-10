Как сказал в интервью изданию Украина.ру член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько, наихудшим вариантом развития событий для президента Белоруссии Александра Лукашенко, переизбранного на шестой срок, станет непризнание результатов выборов Западом

9 августа журналисты спросили главу государства после того, как он проголосовал на президентских выборах, каковы его ожиданиях по вопросу признания президентских выборов международным сообществом, на что Александр Лукашенко ответил, что политика — это борьба, и не надо ждать, что другие страны похвалят белорусов и расшаркаются перед ними. После оглашения ЦИК предварительных результатов голосования западные политики начали критиковать условия проведения выборов в Белоруссии.

«Сейчас самый нежелательный сценарий для Лукашенко состоит в том, что если Запад откажет ему в легитимности — вне зависимости от того, кто будет считаться легитимным правителем, Тихановская или кто-либо другой — просто выборы могут признать нелегитимными», — сказал в интервью изданию Украина.ру член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько.

Он уточнил, что такой сценарий возможен в случае слишком сильного подавления протестов несогласных с результатами голосования, если они будут длительными или кто-то погибнет. Работала с Путиным, Ющенко и Саакашвили. Кто станет послом США в Белоруссии © РИА Новости, Евгений Биятов | Перейти в фотобанк

«В этом случае Запад может разорвать дипломатические отношения с Белоруссией. Но пока на это не похоже. Как раз перед выборами, результат которых был вполне предсказуем, американцы стали повышать уровень дипломатических отношений с Белоруссией», — добавил Безпалько.

В прошлом году США и Белоруссия договорились об обмене послами, которые были отозваны в 2008 году, и с тех пор дипломатические отношения между странами были понижены до уровня временных поверенных в делах. Кроме того, 1 февраля 2020 года с официальным визитом в Минск прибыл госсекретарь США Майкл Помпео. Последний раз столь высокопоставленный американский чиновник посещал страну в январе 1994 года, когда ей руководил ещё председатель Верховного совета республики Станислав Шушкевич.