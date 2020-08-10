9 августа журналисты спросили главу государства после того, как он проголосовал на президентских выборах, каковы его ожиданиях по вопросу признания президентских выборов международным сообществом, на что Александр Лукашенко ответил, что политика — это борьба, и не надо ждать, что другие страны похвалят белорусов и расшаркаются перед ними. После оглашения ЦИК предварительных результатов голосования западные политики начали критиковать условия проведения выборов в Белоруссии.
«Сейчас самый нежелательный сценарий для Лукашенко состоит в том, что если Запад откажет ему в легитимности — вне зависимости от того, кто будет считаться легитимным правителем, Тихановская или кто-либо другой — просто выборы могут признать нелегитимными», — сказал в интервью изданию Украина.ру член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько.
Он уточнил, что такой сценарий возможен в случае слишком сильного подавления протестов несогласных с результатами голосования, если они будут длительными или кто-то погибнет.
«В этом случае Запад может разорвать дипломатические отношения с Белоруссией. Но пока на это не похоже. Как раз перед выборами, результат которых был вполне предсказуем, американцы стали повышать уровень дипломатических отношений с Белоруссией», — добавил Безпалько.
В прошлом году США и Белоруссия договорились об обмене послами, которые были отозваны в 2008 году, и с тех пор дипломатические отношения между странами были понижены до уровня временных поверенных в делах. Кроме того, 1 февраля 2020 года с официальным визитом в Минск прибыл госсекретарь США Майкл Помпео. Последний раз столь высокопоставленный американский чиновник посещал страну в январе 1994 года, когда ей руководил ещё председатель Верховного совета республики Станислав Шушкевич.