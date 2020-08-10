Александр Лукашенко с самого начала своей политической карьеры стоит за воссоединение всех русских – именно поэтому его поддерживает народ, считает публицист, политический аналитик и интеллектуал Анатолий Вассерман. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру

Эксперт напомнил, что одним из ярчайших событий предвыборной кампании в Белоруссии стало разоблачение провокации вокруг сотрудников российского охранного агентства, а именно, что это сделано с Украины.

«Все остальное шло по стандартному сценарию. Это уже шестые выборы президента Белоруссии. В шестой раз побеждает Александр Григорьевич Лукашенко. И, как я отмечал еще в пятницу в своем телевизионном комментарии, народ его поддерживает не за красивые глаза и роскошные усы, а за то, что он с самого начала своей политической карьеры стоит за воссоединение всех русских. Напомню, что на Украине и в Российской Федерации примерно пять шестых граждан по родному языку, не просто выученному в детстве, а употребляемому повседневно, русские. А в Белоруссии доля русских еще больше — не пять шестых, а четырнадцать пятнадцатых», — подчеркнул Вассерман.

Анатолий Вассерман: У Лукашенко хватит здоровья и на седьмые выборы президента © РИА Новости, Александр Натрускин

Полный текст интервью можно прочесть здесь.

Голосование на выборах в Белоруссии завершилось вечером 9 августа. В нем приняли участие 5 миллионов 790 тысяч человек, явка составила 84,23%. Действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко, по предварительным итогам ЦИК, набрал на выборах главы государства в республике 80,23%. На втором месте идет оппозиционный кандидат Светлана Тихановская, у нее 9,90%. Остальные трое кандидатов получили менее 2% голосов. Против всех проголосовали 6,02%.

Голосованию в Белоруссии предшествовал ряд скандалов. Так, к участию в выборах не были допущены два кандидата, экс-глава «Белгазпромбанка» Виктор Бабарико и бывший глава Парка высоких технологий Валерий Цепкало. Цепкало покинул Белоруссию, впоследствии отправился на Украину, Бабарико был арестован. Он обвиняется в «принятии должностным лицом ценностей в составе организованной группы».

Также был арестован муж Светланы Тихановской, которую некоторые СМИ рассматривали в качестве основного соперника Лукашенко.

Кроме того, 29 июля в разгар избирательной кампании в Белоруссии были задержаны 33 гражданина России, которых глава КГБ республики назвал сотрудниками «российской ЧВК».

Белорусские спецслужбы подозревают задержанных россиян в намерении дестабилизировать ситуацию в стране, в официальном комментарии МИД РФ опровергают это и утверждают, что задержанные граждане РФ оказались в Белоруссии транзитом и намеревались вылететь в Турцию.