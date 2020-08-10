Журналист и видеоблогер Алан Мамиев рассказал, продолжатся ли беспорядки в Белоруссии и вспомнил украинскую «небесную сотню» в разговоре с журналистом издания Украина.ру

В ближайшие дни, по мнению Алана Мамиева, протесты в Белоруссии продолжатся. Вопрос в том, надолго ли, потому что «ядра, готового идти до конца», среди белорусской оппозиции пока нет. Нет желающих стать «небесной сотней», а без жертв любой бунт превращается в профанацию и хайп.

Алан Мамиев: Лукашенко — не Янукович, не трус и не подлец. Он руководит битвой за Белоруссию © из личного архива Алана Мамиева

«В таких вещах, как госпереворот, нельзя терять темп операции, то есть в первые дни надо сломить сопротивление власти. Если это не выходит, то дальше все идёт на спад», — сказал журналист в интервью изданию Украина.ру.

Явка на выборах президента Белоруссии была очень высокой — 84,23%, проголосовать успели 5,79 млн избирателей. По предварительным данным ЦИК, с большим отрывом лидирует действующий глава государства Александр Лукашенко — 80,23%, второе место занимает оппозиционный кандидат Светлана Тихановская, у неё 9,90%. Остальные трое кандидатов получили менее 2% голосов. Против всех проголосовали 6,02%.

Нынешняя избирательная кампания сопровождалась рядом скандалов. Так, к участию в выборах не были допущены два кандидата: бывший глава «Белгазпромбанка» Виктор Бабарико и бывший руководитель Парка высоких технологий Валерий Цепкало. Впоследствии первого арестовали по обвинению в принятии должностным лицом ценностей в составе организованной группы, а второй успел покинуть страну. Кроме того, под стражу взяли оппозиционного блогера Сергея Тихановского, и поскольку он не смог подать документы для участия в выборах, свою кандидатуру выдвинула его супруга Светлана.

Однако внутриполитическими скандалами всё не ограничилось. 29 июля в Белоруссии были задержаны 33 гражданина России, которых глава КГБ республики назвал сотрудниками «российской ЧВК». Белорусские спецслужбы подозревают эту группу лиц в намерении дестабилизировать ситуацию в стране. МИД РФ опровергает эти обвинения и утверждает, что задержанные граждане РФ ехали через Белоруссию транзитом в Турцию.