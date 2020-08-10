Президент Белоруссии Александр Лукашенко встретился с главой миссии наблюдателей от СНГ Сергеем Лебедевым. Разговор шёл о законности проведения избирательной кампании, сообщает «БелТА» 10 августа

Александр Лукашенко сказал, что международных выборных правил как таковых не существует, а совместные предложения Белоруссии и России ОБСЕ проигнорировала.

Мы с Россией предлагали ОБСЕ выработать стандарты — они же не хотят», — заявил новый президент Белоруссии.

Европейский совет раскритиковал силовой разгон акций протеста в Белоруссии © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

Сергей Лебедев эту информацию подтвердил, а белорусские выборы оценил как конкурентные и гласные.

По мнению главы миссии наблюдателей от СНГ, избирательная кампания была организована достойно, без навязывания «каких-то аморфных международных правил».