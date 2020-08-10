Александр Лукашенко сказал, что международных выборных правил как таковых не существует, а совместные предложения Белоруссии и России ОБСЕ проигнорировала.
Мы с Россией предлагали ОБСЕ выработать стандарты — они же не хотят», — заявил новый президент Белоруссии.
Сергей Лебедев эту информацию подтвердил, а белорусские выборы оценил как конкурентные и гласные.
По мнению главы миссии наблюдателей от СНГ, избирательная кампания была организована достойно, без навязывания «каких-то аморфных международных правил».