Первый президент Украины, глава украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кравчук не исключил возможности визита в неподконтрольные Украине республики Донбасса. Об этом 10 августа сообщает Regnum

По словам Кравчука, с инициативой посетить Донбасс выступил участник украинской делегации ТКГ, первый премьер-министр Украины Витольд Фокин.

«Если там сложатся соответствующие условия, которые нужны мне, Кравчуку Леониду Макаровичу, изучить любые вопросы, которые нужны для решения, я также буду думать над тем, как это сделать, не исключая и непосредственные контакты», — заявил Кравчук.

Звать Германию и Польшу. Кравчук рассказал о «плане Б» по Донбассу © РИА Новости, Евгений Котенко | Перейти в фотобанк

«Это люди, которые не участвуют в управлении, не участвовали в войне непосредственно с винтовкой в руках, не пытали тех, кто попал в плен. Это люди, которые работают в высших учебных заведениях, в школах, в общественных организациях», — добавил Кравчук.

Ранее Кравчук заявил, что он выступает против предоставления республикам Донбасса особого статуса, отметив, что жителям Донбасса нужно предложить больше прав и возможностей, но в рамках украинской Конституции.