Интернет в Белоруссии отключала не власть – его блокировали из-за границы, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает агентство «БелТА» в понедельник, 10 августа

«Кому-то неймется, призывают выходить на улицы. Даже из-за границы отключают интернет, чтобы вызвать недовольство у населения. Сейчас наши специалисты разбираются, откуда идет эта блокировка. Поэтому, если интернет плохо работает, это не наша инициатива, это из-за границы», — заявил Лукашенко.

По его словам, на Белоруссию пытаются давить с разных сторон, «гибридно действуют по всем направлениям».

«Но мы выстоим», — заявил Лукашенко.

Белоруссия. Хроника выборов президента на 10 августа к 02:30 Александр Лукашенко (80,23% голосов), на втором месте идет оппозиционный кандидат Светлана Тихановская (9,90%). Оппозиция заявляет, что по результатам их альтернативного подсчета голосов Тихановская набирает на выборах более 80%.

Также после голосования по всей стране прошли массовые акции протеста, в ходе которых было задержано более 200 человек. Жители Минска также сообщали о блокировке интернета, связи и стационарных телефонов в день президентских выборов.