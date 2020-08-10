Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что считает себя победившей в выборах, которые состоялись в республике 9 августа. Об этом в понедельник, 10 августа, она заявила на брифинге, передает «Интерфакс»

Тихановская также заявила, что ее штаб будет доказывать многочисленные фальсификации, которые происходили в ходе голосования, а также обратится с жалобой на результаты голосования в Центризбирком.

«Конечно! Смотрите, что происходит на участках избирательных», — сказала Тихановская в ответ на вопрос, считает ли она себя победителем на выборах.

Белоруссия. Хроника выборов президента на 10 августа к 02:30

В голосовании, которое прошло в воскресенье, 9 августа, приняли участие 5 миллионов 790 тысяч человек, явка составила 84,23%. По предварительным данным ЦИК, на выборах побеждает действующий президент Александр Лукашенко (80,23% голосов), на втором месте идет оппозиционный кандидат Светлана Тихановская (9,90%). Оппозиция заявляет, что по результатам их альтернативного подсчета голосов Тихановская набирает на выборах более 80%.

Также после голосования по всей стране прошли массовые акции протеста, в ходе которых было задержано более 200 человек.