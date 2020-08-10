Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) разрешил кипрской фирме Pumori Enterprises Investments Ltd получить контроль над львовской гостиницей «Днестр», сообщило местное интернет-издание «Правда тут» 10 августа

По его данным, указанную компанию связывают с российским политиком Александром Бабаковым, против которого ввели санкции на Украине, а также в Евросоюзе и США.

«Предоставлено разрешение компании Pumori Enterprises Investments Ltd (г.. Никосия, Кипр) на приобретение акций ЗАО« Гостинично-туристический комплекс «Днестр» (г.., Украина), который обеспечивает превышение 50 процентов голосов в высшем органе управления общества», — цитирует издание сообщение АМКУ.

Львовская активистка хотела устроить акт самосожжения посреди улицы из-за полицейского давления © скриншот видео VARTA1

АМКУ не сообщает, какой процент акций отеля сконцентрировала кипрская компания.

По информации «Правда тут», Александр Михайлович Бабаков — российский политик, член комитета Госдумы по международным делам, председатель думской комиссии по правовому обеспечению развития организаций оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации.