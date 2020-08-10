По его данным, указанную компанию связывают с российским политиком Александром Бабаковым, против которого ввели санкции на Украине, а также в Евросоюзе и США.
«Предоставлено разрешение компании Pumori Enterprises Investments Ltd (г.. Никосия, Кипр) на приобретение акций ЗАО« Гостинично-туристический комплекс «Днестр» (г.., Украина), который обеспечивает превышение 50 процентов голосов в высшем органе управления общества», — цитирует издание сообщение АМКУ.
Как уточняется, Pumori Enterprises Investments Ltd намерена стать мажоритарным акционером с доминантным пакетом акций, что позволит полностью управлять этим заведением.
АМКУ не сообщает, какой процент акций отеля сконцентрировала кипрская компания.
По информации «Правда тут», Александр Михайлович Бабаков — российский политик, член комитета Госдумы по международным делам, председатель думской комиссии по правовому обеспечению развития организаций оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации.