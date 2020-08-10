«Насилие в отношении протестующих — это не ответ. Необходимо обеспечить свободу слова, свободу собраний, основные права человека», — написал Мишель.
В голосовании, которое прошло в воскресенье, 9 августа, приняли участие 5 миллионов 790 тысяч человек, явка составила 84,23%. По предварительным данным ЦИК, на выборах побеждает действующий президент Александр Лукашенко (80,23% голосов), на втором месте идет оппозиционный кандидат Светлана Тихановская (9,90%). Оппозиция заявляет, что по результатам альтернативного подсчета голосов Тихановская набирает на выборах более 80%.
Также после голосования по всей стране прошли массовые акции протеста, в ходе которых было задержано более 200 человек.