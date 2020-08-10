Президент Европейского совета Шарль Мишель раскритиковал силовой разгон акций протеста после президентских выборов в Белоруссии. Об этом он написал в своем Twitter в понедельник, 10 августа

«Насилие в отношении протестующих — это не ответ. Необходимо обеспечить свободу слова, свободу собраний, основные права человека», — написал Мишель.

Белоруссия. Хроника выборов президента на 10 августа к 02:30 Александр Лукашенко (80,23% голосов), на втором месте идет оппозиционный кандидат Светлана Тихановская (9,90%). Оппозиция заявляет, что по результатам альтернативного подсчета голосов Тихановская набирает на выборах более 80%.

Также после голосования по всей стране прошли массовые акции протеста, в ходе которых было задержано более 200 человек.