Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктор Медведчук поздравил Александра Лукашенко с победой на президентских выборах. Соответствующее сообщение в понедельник, 10 августа, появилось на сайте политсилы

«Граждане Республики Беларусь подтвердили, что Вы остаетесь неоспоримым лидером в своем государстве. Как человек, который знаком с Вами долгие годы и относится к Вам с огромным уважением, считаю, что это лидерство основано на феноменальном трудолюбии, ответственности и готовности защищать свою страну и своих граждан. Как бы к этому ни относились Ваши оппоненты, это настоящая последовательная и принципиальная мужская позиция», — заявил Медведчук.

«Будьте с народом, мужики!» Белорусская оппозиция призывает силовиков переходить на ее сторону © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

В голосовании, которое прошло в воскресенье, 9 августа, приняли участие 5 миллионов 790 тысяч человек, явка составила 84,23%. По предварительным данным ЦИК, на выборах побеждает действующий президент Александр Лукашенко (80,23% голосов), на втором месте идет оппозиционный кандидат Светлана Тихановская (9,90%). Оппозиция заявляет, что по результатам их альтернативного подсчета голосов Тихановская набирает на выборах более 80%. Также после голосования по всей стране прошли массовые акции протеста.