«Граждане Республики Беларусь подтвердили, что Вы остаетесь неоспоримым лидером в своем государстве. Как человек, который знаком с Вами долгие годы и относится к Вам с огромным уважением, считаю, что это лидерство основано на феноменальном трудолюбии, ответственности и готовности защищать свою страну и своих граждан. Как бы к этому ни относились Ваши оппоненты, это настоящая последовательная и принципиальная мужская позиция», — заявил Медведчук.
Лидер «Оппоплатформы» также отметил вклад Лукашенко в урегулирование ситуации на Донбассе и заявил об уверенности в том, что белорусско-украинские отношения будут развиваться и далее.
В голосовании, которое прошло в воскресенье, 9 августа, приняли участие 5 миллионов 790 тысяч человек, явка составила 84,23%. По предварительным данным ЦИК, на выборах побеждает действующий президент Александр Лукашенко (80,23% голосов), на втором месте идет оппозиционный кандидат Светлана Тихановская (9,90%). Оппозиция заявляет, что по результатам их альтернативного подсчета голосов Тихановская набирает на выборах более 80%. Также после голосования по всей стране прошли массовые акции протеста.